Подмосковье проводит переговоры с иностранными компаниями о новых проектах

Подмосковье активно прорабатывает возможности для расширения инвестиционного сотрудничества: власти региона ведут переговоры с зарубежными партнерами о запуске новых производств и масштабировании уже действующих. Ряд ключевых встреч прошел в рамках ПМЭФ‐2026, о чем рассказала в интервью ТАСС Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе форума состоялись переговоры с делегациями из разных стран, в частности из ОАЭ и Беларуси. Кроме того, есть основания рассчитывать на закрепление новых договоренностей с инвесторами из Китая: соответствующие обсуждения велись на площадке ПМЭФ, и в регионе надеются на их практическую реализацию.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию с представителями немецкого бизнеса: на полях форума прошла встреча с немецкой внешнеторговой палатой и деловыми кругами Германии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.