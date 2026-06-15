Подмосковье проводит переговоры с иностранными компаниями о новых проектах
Московская область ведет переговоры с иностранными инвесторами о новых проектах
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства МО]
Подмосковье активно прорабатывает возможности для расширения инвестиционного сотрудничества: власти региона ведут переговоры с зарубежными партнерами о запуске новых производств и масштабировании уже действующих. Ряд ключевых встреч прошел в рамках ПМЭФ‐2026, о чем рассказала в интервью ТАСС Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ходе форума состоялись переговоры с делегациями из разных стран, в частности из ОАЭ и Беларуси. Кроме того, есть основания рассчитывать на закрепление новых договоренностей с инвесторами из Китая: соответствующие обсуждения велись на площадке ПМЭФ, и в регионе надеются на их практическую реализацию.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию с представителями немецкого бизнеса: на полях форума прошла встреча с немецкой внешнеторговой палатой и деловыми кругами Германии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.