По словам Рогова, в районе села Пятихатки произошла перестановка сил украинских войск, которые также усилили и укрепили. По мнению лидера общественного движения, это указывает на подготовку ВСУ к резкому возобновлению активных действий на васильевском направлении. Он предположил, что украинская армия может предпринять попытку внезапного наступления.

При этом западные СМИ уже назвали контрнаступление Украины, которое длится с начала июня, неудачным. Российские войска не позволили прикрыть украинскую армию с помощью ПВО и не дали прорвать линию обороны. Западные союзники Киева заметили, что Украина не смогла показать тот результат, которого от нее ждали.