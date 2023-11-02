Украина внесла компанию Nestle в свой список «спонсоров войны»

Крупнейший в мире производитель продуктов питания был внесен в этот список Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции.

НАПК отметила, что несмотря на официальное уведомление о приостановке своей деятельности в РФ, продукцией Nestle забиты все полки российских магазинов.

«Она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу», - указало данное ведомство в своем микроблоге.

Именно этой компании принадлежат торговые марки KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и ряд других. Это далеко не первый подобный случай внесения в черные списки всемирно известной фирмы. До этого в список «спонсоров войны» попали Procter & Gamble, Auchan, Mars, PepsiCo и другие, не менее известные организации.