Украина вновь выпустила снаряды по мирным городам ДНР

По данным СЦКК, в 19:00 ВСУ начали обстрел Горловки, куда попали три снаряда «натовского» калибра. Через двадцать минут Украина открыла огонь по населенному пункту Благодатное, туда было отправлено пять снарядов. Еще через двадцать пять минут под обстрел попал Калининский район Горловки, куда «прилетели» еще четыре снаряда. Всего через пять минут еще четыре снаряда попали по Горловке.

Затем наступило затишье, но в 20:20 и 20:25 украинские войска нанесли еще два удала по Киевскому району Донецка. По району выпустили сразу шесть снарядов. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.