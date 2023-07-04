Украина ввела запрет на железнодорожные перевозки в Иран и Венгрию

Украинская железнодорожная компания временно прекратит поставки в Венгрию и Иран. Об этом сообщает ТАСС .

На сайте компании «Укржелдороги» говорится, что ограничения вводятся временно, но в период их действий в Венгрию перестанут поставлять пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапса по железной дороге. Для этой страны запрет продлится до 16 сентября. А вот для Ирана ограничения введены бессрочно, когда они будут сняты, не сообщается. Запрет коснется перевозки любых товаров.

Ранее Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет. Причиной такого решения стали поставки оружия, которые страна делает России. С Венгрией же отношения Киева испортились из-за политики в отношении меньшинств. Сама Венгрия назвала отношение Украины враждебным.