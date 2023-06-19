Украина выполнила только два условия для приема в ЕС – СМИ

ЕС сообщит, что Украина выполнила только два из семи условий для вступления в ряды европейских стран. Подробности рассказало РИА Новости .

В рекомендациях предоставить Киеву членство ЕС назвал семь пунктов, при выполнении которых можно говорить о месте в Евросоюзе. Украине нужно было провести реформу суда, завершить изменения в совете правосудия, комиссии судей и продолжить борьбу с коррупцией. При этом пока Украина провела только юридическую реформу и изменила закон о СМИ.

В отчете отмечено, что у Украины есть прогресс, в документе упомянуты и антикоррупционные дела. Также, по данным издания, европейский чиновник отметил, что в плане реформ Украина отстала от поставленной задачи.