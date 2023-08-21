Украина выпустила 16 снарядов по городу в ДНР

Под ударом оказался город Горловка. Обстрел начался в 16:45, сначала по городу ударили четырьмя снарядами, но на этом атака не закончилась. Через пять минут произошел новый «прилет», ВСУ снова атаковали четырьмя ракетами. Еще через пять минут украинские войска вновь нанесли удар четырьмя ракетами.

После последней атаки над городом наступило затишье, которое продлилось полчаса, но в 17:25 произошел еще один удар. Было выпущено еще четыре ракеты. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.