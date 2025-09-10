«Украина.ру»: на фоне данных о российских дронах в Польше закрыты аэропорты Люблина и Варшавы

Некоторые западные Телеграм-каналы сообщают о срочном закрытии воздушного пространства над Люблином польскими властями. Об этом информирует издание "Украина.ру".

Некоторые средства массовой информации сообщают о закрытии польского аэропорта Жешув из-за "военных действий". Также есть информация о приостановке работы аэропорта в Варшаве.

Фото: [ соцсети ]

Кроме того, Иностранные СМИ сообщают о появлении не менее девяти беспилотников "Герань" над территорией Польши.

В воздух подняты не менее шести авиационных групп НАТО, что подтверждается официальными источниками. Также поступают неподтверждённые сведения о возможных взрывах и сбитиях.

Подчеркиваем, вся представленная выше информация нуждается в проверке на достоверность.