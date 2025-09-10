«Украина.ру»: на фоне данных о российских дронах в Польше закрыты аэропорты Люблина и Варшавы
«Украина.ру»: Польша экстренно закрыла аэропорты Люблина и Варшавы
Некоторые западные Телеграм-каналы сообщают о срочном закрытии воздушного пространства над Люблином польскими властями. Об этом информирует издание "Украина.ру".
Некоторые средства массовой информации сообщают о закрытии польского аэропорта Жешув из-за "военных действий". Также есть информация о приостановке работы аэропорта в Варшаве.
Кроме того, Иностранные СМИ сообщают о появлении не менее девяти беспилотников "Герань" над территорией Польши.
В воздух подняты не менее шести авиационных групп НАТО, что подтверждается официальными источниками. Также поступают неподтверждённые сведения о возможных взрывах и сбитиях.
Подчеркиваем, вся представленная выше информация нуждается в проверке на достоверность.