«Украина.ру»: под домом Порошенко уже дежурят силовики, готовится арест

Прямо сейчас под Киевом под домом пятого президента Украины Петра Порошенко уже вовсю дежурят силовики. Об этом со ссылкой на украинские каналы передает издание «Украина.ру».

По предварительной информации, сейчас по делу о госизмене готовится задержание Петра Порошенко. Информации от официальных источников о происходящем пока не поступало.

Накануне издание Forbes Ukraine опубликовало информацию о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Причины такого решения не были раскрыты.

По словам самого Петра Порошенко, случившееся не было для него сюрпризом. Он сообщил, что о подготовке этого «провокационного инцидента» было заранее известно. Он также обвинил во всем произошедшем действующего главу киевского режима Владимира Зеленского, назвав его преступником и коррупционером.