Украине предрекают рекордное падение рождаемости
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Показатель рождаемости на территории Украины может упасть до мирового рекордного показателя. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Авторы отметили, что рождаемость на Украине была самой низкой среди европейских стран еще до начала российской спецоперации в 2022 году, но сейчас специалисты предупреждают, что показатель может упасть так низко, что поставит мировой антирекорд.
Согласно данным демографов, за первое полугодие 2023 года, на Украине родилось почти на 30% меньше детей, чем в 2021 году. В издании сделали вывод, что женщинам на Украине нужно рожать, как минимум, по 2 ребенка, чтобы численность населения перестала падать.
По подсчетам журналистов, украинское население скоро может достичь критической отметки в 30 миллионов жителей, в то время, как показатель 2021 года составлял около 43 миллионов украинцев.