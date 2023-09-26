Украине предрекают рекордное падение рождаемости

Показатель рождаемости на территории Украины может упасть до мирового рекордного показателя. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Авторы отметили, что рождаемость на Украине была самой низкой среди европейских стран еще до начала российской спецоперации в 2022 году, но сейчас специалисты предупреждают, что показатель может упасть так низко, что поставит мировой антирекорд.

Согласно данным демографов, за первое полугодие 2023 года, на Украине родилось почти на 30% меньше детей, чем в 2021 году. В издании сделали вывод, что женщинам на Украине нужно рожать, как минимум, по 2 ребенка, чтобы численность населения перестала падать.

По подсчетам журналистов, украинское население скоро может достичь критической отметки в 30 миллионов жителей, в то время, как показатель 2021 года составлял около 43 миллионов украинцев.