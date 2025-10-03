Украине предрекли крах рынка грузоперевозок в стране

Украина столкнулась с серьезными перебоями в работе транспортной системы из-за масштабного призыва водителей в вооруженные силы. Возможен полный коллапс грузоперевозок в случае сохранения текущей тенденции. Об этом также сообщил ТАСС , цитируя украинского эксперта Дмитрия Леушкина.

Эксперт констатировал наступление кризисной ситуации в транспортной отрасли. По его словам, парк грузовых автомобилей в стране более чем достаточен для удовлетворения всех потребностей, однако техника простаивает без квалифицированных водителей.

Специалист объяснил, что действующие нормы бронирования лишь 50% водителей от мобилизации привели к катастрофической нехватке кадров. Процесс изъятия специалистов из транспортной сферы продолжает усугублять ситуацию, создавая парадокс — при избытке машин отсутствуют люди, способные ими управлять.

Леушкин предупредил, что без срочного увеличения уровня бронирования до 75% уже в начале следующего года рынок грузоперевозок ожидает полный крах. Такой шаг, по мнению эксперта, является необходимым условием для сохранения транспортной инфраструктуры страны.

