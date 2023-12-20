Украинец осквернил ханукию в самом центре Киева

Данный предмет в виде восьмисвечника является символом праздника Хануки – одного из основных праздников у иудеев. О происшествии сообщила украинская Объединенная еврейская община. По ее утверждению, эта выходка стала целенаправленным актом антисемитизма.

«Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений», - заявили ее представители.

Их слова привело ТАСС. Злоумышленник заснял все происходившее на видео, а потом выложил это в социальную сеть. Чуть позже он был задержан правоохранителями. Против него было возбуждено уголовное дело.