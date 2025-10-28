Украинец под Житомиром веслом убил беременную кошку и попал на видео

Фото: [ Котокафе «Котики и люди» в Москве/Медиасток.рф ]

В Житомирской области человек в военной форме жестоко обошёлся с животным. Он бросил кошку в пруд, а когда та попыталась подплыть к берегу, со всей силы ударил ее веслом. Живодерский инцидент постят ряд украинских пабликов в интернете.

Друзья этого негодяя снимали происходящее на видео и смеялись. Никто из них не попытался помочь умирающему домашнему животному.

Спустя некоторое время произошедшее оказалось в интернете и стало предметом обсуждения в обществе. Теперь правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств этого ужасающего преступления.

