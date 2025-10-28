Вызывает тревогу: в Чернобыле обнаружили собак с синей шерстью
На Украине на территории Чернобыльской зоны отчуждения смотрители, ухаживающие за собаками, заметили нескольких животных с синей шерстью. Об этом пишет в своем материале британская а газета The Daily Mail.
По данным издания, авторы видео пытаются поймать собак, чтобы выяснить причину их необычного синего окраса. Вероятно, животные подверглись воздействию какого-то химического вещества.
«Группа "Собаки Чернобыля" опубликовала видео, на котором запечатлены несколько стай собак, среди которых как минимум одна полностью синяя», – говорится в публикации газеты.
Некоммерческая организация Clean Futures Fund сообщила, что изменение окраса шерсти собак вызывает беспокойство, однако сами животные по-прежнему "очень активны и здоровы".