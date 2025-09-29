Украинец попал под суд за кражу в поезде

В Германии гражданин Украины стал фигурантом уголовного дела по подозрению в краже рюкзака у попутчика в поезде. Благодаря бдительности полиции, вещи были возвращены владельцу, а подозреваемый временно отпущен под следствие, как сообщило издание Bild.

В Германии украинца подозревают в краже рюкзака. Инцидент произошел 28 сентября в поезде ICE, следовавшем по территории Германии. Там 31-летний гражданин Украины, как сообщает источник, украл рюкзак у 24-летнего пассажира из Сирии.

Подозрительное поведение мужчины привлекло внимание сотрудников федеральной полиции, которые задержали его сразу после выхода из поезда на станции. Полицейские вернули рюкзак сирийцу, в котором находились деньги, ноутбук и документы. В отношении украинца возбуждено уголовное дело, но после допроса его отпустили. Пока ведется следствие.

