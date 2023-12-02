Украинец с ножом набросился на звезду шоу «Топ-модель по-русски» Арину Перчик в Москве

Отмечается, что девушка прогуливалась с ребенком. В этот самый момент к ней подошел неизвестный и, достав нож и толкнув в спину, стал требовать от нее прекратить свои публикации про дом на Ибице.

«Модель гуляла с ребенком в парке, когда ее сзади толкнул мужчина с ножом в руках. Он посоветовал манекенщице больше не говорить испанским СМИ про дом на острове, в противном случае ей ей будет очень плохо», - приводится в публикации.

Причины своих требований злоумышленник не объяснил и скрылся с места происшествия. Полиция уже ведет поиск нападавшего. По предварительной информации, на вид ему порядка 35 лет, славянской внешности, и говорил с ярко выраженным украинским акцентом.