Украинец спасся от мобилизации, переплыв в январе Тису

Украинский уклонист рассказал в соцсетях, как ему удалось избежать мобилизации.

Молодой человек на ходу выпрыгнул из автобуса, перелез через забор, а затем вплавь преодолел пограничную с Румынией реку Тиса, самый длинный приток Дуная.

Около двух километров он шел в мокрой одежде, пока не наткнулся на пограничников. Те отвели беглеца в миграционную службу, где его накормили и обогрели.

Из Румынии уклонист перебрался в Венгрию. Получив отметку в документах, теперь он может перемещаться по всему Евросоюзу.

Молодой человек признался, что ему сильно повезло, так как подобраться к румынской границе было непросто.