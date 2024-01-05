Украинец спасся от мобилизации, переплыв в январе Тису
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Украинский уклонист рассказал в соцсетях, как ему удалось избежать мобилизации.
Молодой человек на ходу выпрыгнул из автобуса, перелез через забор, а затем вплавь преодолел пограничную с Румынией реку Тиса, самый длинный приток Дуная.
Около двух километров он шел в мокрой одежде, пока не наткнулся на пограничников. Те отвели беглеца в миграционную службу, где его накормили и обогрели.
Из Румынии уклонист перебрался в Венгрию. Получив отметку в документах, теперь он может перемещаться по всему Евросоюзу.
Молодой человек признался, что ему сильно повезло, так как подобраться к румынской границе было непросто.