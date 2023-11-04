Украинец задержан за попытку подорвать военную часть под Краснодаром по наводке СБУ

Уроженец Украины, зарегистрированный на территории ДНР, задержан полицейскими в Краснодарском крае за готовящийся теракт в отношении руководства одной из краевых воинских частей ВС РФ, передает Baza.

По версии следствия, история началась еще 22 октября, когда 33-летний мужчина по фамилии Тюлюбаев получил в Тимашевске Краснодарского края по сети от кураторов из СБУ координаты тайника с компонентами для самодельного взрывного устройства, что находился в Белгородской области.

«Тюлюбаев смог найти тайник и забрал оттуда около полутора килограмм гексогена, а также элементы для изготовления СВУ. По замыслу украинских спецслужб мужчина должен был организовать покушение на руководство одной из воинских частей, однако вскоре был задержан сотрудниками ФСБ», - приводится в публикации.

В настоящее время мужчину допрашивают оперативники. В отношении Тюлюбаева возбужден целый букет уголовных дел, среди которых «незаконное изготовление взрывчатых веществ», «незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «попытка теракта».