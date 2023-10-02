Украинка Анна Асти получила российский паспорт

Напомним, что еще три года назад украинская певица связала себя узами брака с гражданином России. Об этом также пишет портал «Дни.ру» , ссылаясь на источник в социальных сетях.

По понятным причинам исполнительница долго не решалась на получение российского паспорта. Виной тому были некоторые опасения, причем, не безосновательные. Девушка боялась гонений со стороны украинских властей. Тем более, на территории родной страны до сих пор осталась ее семья. Раньше она постоянно их навещала и не хотела лишаться этой возможности.

В результате, спустя столько времени, певица все же получила российское гражданство. Выходит, что больше никаких проблем в нашей стране она иметь не будет. Однако, пока что неизвестно, что произошло с украинским паспортом. Можно предположить, что знаменитости пришлось вынужденно отказаться от него.