Украинка пожаловалась на дискриминацию по национальному признаку и депортацию из Израиля

По ее утверждению, в этой стране официальные лица очень плохо относятся к украинцам.

Женщина пыталась въехать в Израиль в декабре прошлого года по приглашению друзей, и у нее немедленно начались проблемы. Уже в аэропорту ей стали задавать вопросы, зачем она прилетела сразу на 90 дней. При объяснении, что на Украине идет война и наблюдаются проблемы с инфраструктурой, это вызвало исключительно насмешки.

«Я не захотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента», - подчеркнула дама.

Ее слова привело издание «Украинская правда». В итоге беженку продержали в зале ожидания трое суток. Там невозможно было купить еду и воду. При этом россиян пропускали в страну, по ее утверждению, как минимум вдвое чаще, чем украинцев. Эпопея закончилась отказом во въезде. По мнению чиновников, украинка могла остаться в Израиле для получения социальной помощи, поскольку не была обременена замужеством и детьми. Сама она назвала подобный опыт очень унизительным и травмирующим.