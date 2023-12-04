Украинка Светлана Лобода выпустит новую песню на русском языке

Летом мы уже писали о том, что жители «Незалежной» остались недовольны концертом Светланы Лободы в Харькове. Наверняка они и сейчас оказались возмущены из-за того, что певица анонсировала трек на русском языке.

Напомним, что украинская певица уехала из России еще в феврале прошлого года. Тогда Лобода заявила, что отныне будет петь и выпускать песни на родном языке. Видимо, артистка забыла про свое обещание. Иначе как расценивать недавний анонс ее нового трека? Слова в нем написаны далеко не на мове.

Как пишет KP.RU, это вызвало неоднозначную реакцию поклонников. Одни призывают Лободу исполнять песни только на украинском, другие бесконечно критикуют певицу. А третьи и вовсе уверены в том, что таким образом артистка хочет «усидеть на двух стульях».