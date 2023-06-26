Исполнительница решила выступить на своей родине, но не многие этому обрадовались, о чем пишет ФАН

Певица поддерживает киевский режим в русско-украинском конфликте. Она безвозмездно выступила перед зрителями в рамках благотворительного концерта. Однако среди публики, снимавшей происходящее на телефоны, нашлась одна активистка, которая выразила несогласие своим плакатом с надписью на украинском «Харьков без Лободы».

И артистка, конечно же, обратила на это внимание. Она предложила девушке взглянуть на людей, которые собрались послушать выступление, но та была непоколебима. Пока Светлана Лобода, известная певица, стояла рядом, лицо активистки не выразило ни одной эмоции.

До этого Лобода рассказала о том, как она пыталась обрести популярность за пределами Украины. По ее словам, она неплохо зарабатывала в России.