Украинке отказали в въезде в Россию из-за переписки с родителями на мове

Гражданке Украины не разрешили въехать в Россию из-за того, что после начала специальной военной операции она перестала поддерживать связь с родителями в мессенджерах на русском языке. Об этом свидетельствуют документы, представленные в публичный доступ РИА Новости.

В документах говорится, что гражданка Украины находилась на территории Российской Федерации с 2018 года. Она имеет вид на жительство и постоянную регистрацию в России. Также она состоит в браке с гражданином России.

Когда женщина возвращалась в Москву из Абу-Даби, сотрудники пограничной службы обратили на неё внимание. В ходе проверки её мобильного телефона выяснилось, что с начала 2020 года она общалась с родителями-украинцами в мессенджере на русском языке. После начала специальной военной операции все сообщения стали отправляться исключительно на украинском языке.

В процессе анализа содержимого телефона гражданки Украины было обнаружено, что оно не соответствует её обычному поведению. В памяти устройства было найдено лишь небольшое количество контактов, переписок, фотографий и видеозаписей. Также отсутствовали приложения социальных сетей, хотя ранее они были установлены. Количество диалогов в мессенджерах было невелико.

Сотрудники пограничной службы пришли к заключению, что информация, содержащаяся на устройстве, подвергалась периодической очистке, как следует из материалов.

В ходе беседы с женщиной сотрудники пограничной службы выяснили, что ее брат в данный момент избегает призыва на срочную военную службу и мобилизации в ВСУ, как следует из материалов.

Основываясь на предоставленной информации, пограничный контроль принял решение не пропускать ее на территорию Российской Федерации.

Гражданка Украины подала в суд на обжалование решения о запрете на въезд в Российскую Федерацию.

После рассмотрения аргументов суд пришёл к выводу, что решение, которое оспаривалось, является правомерным и обоснованным, поскольку оно было принято с целью обеспечения безопасности Российской Федерации. В результате иск был отклонен в полном объеме. Это также следует из материалов дела.