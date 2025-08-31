Украинки пожаловались на сбежавших в Европу женихов

На Украине участились случаи, когда молодые люди, получившие возможность выезжать за рубеж, покидают страну, оставляя своих девушек.

По информации, распространенной рядом украинских ресурсов и процитированной Telegram-каналом «РВ», после снятия запрета на выезд для мужчин призывного возраста некоторые женщины столкнулись с проблемой неожиданного расставания.

Данные заявления прозвучали на фоне заверений официального Киева об отсутствии признаков массовой эмиграции молодежи после смягчения правил выезда.

Ранее Зеленский заявил, что открытие границ поможет удержать молодежь на Украине.