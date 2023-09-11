Украинская армия ударила по Запорожской области

ВСУ нанесли удар по территории Запорожской области днем понедельника, 11 сентября. Об этом сообщает администрация региона в понедельник.

Так, по официальным данным, удар был нанесен по городу Каменка-Днепровская, в итоге прозвучало не меньше пяти взрывов в населенном пункте. На данный момент о пострадавших не сообщается, но есть повреждения.

В частности, поврежден двор частного дома, расположенного на улице Славянской. Сейчас там, на месте, работают экстренные службы.