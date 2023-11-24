Украинская беженка рассказала о риске остаться бездомным в Великобритании

Женщина сама чуть не оказалась на улице, и с таким же риском сталкиваются тысячи граждан Украины.

Виктория приехала в Британию, надеясь получить на ее территории убежище. Всего через полгода ее едва не выселили из занимаемого жилья. Все она время она очень переживала из-за своего неопределенного состояния и риска остаться бездомной в любой момент.

«Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее», - пожаловалась она журналистам Guardian.

В итоге для нее все сложилось удачно, новое жилье для нее было найдено британским отделением Международного Красного Креста. Представитель организации прокомментировал ситуацию. Он заявил, что этой зимой большое количество украинцев станут бездомными в Великобритании. Их количество будет исчисляться тысячами.