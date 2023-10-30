Украинская беженка в Ирландии призвала соотечественников искать работу и не жить на пособия
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Она предложила всем украинцам, въехавшим в эту страну, быстрейшим образом интегрироваться в общество.
Ирина Мажак покинула Украину в мае этого года. Сама она сейчас занимается медицинскими исследованиями при ирландской Королевской коллегии хирургов. Она дала интервью местному изданию Irish Times и заявила, что местным властям стоит поменьше финансов тратить на выплаты беженцам.
«Лучше было бы их потратить на наиболее уязвимые слои населения», - категорически объявила она.
А всем украинцам, которых в Ирландии насчитывается порядка 85 тысяч, она посоветовала побыстрее найти рабочие места и поскорее интегрироваться в местное общество.