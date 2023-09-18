Украинская киноассоциация попросила обязательную квоту для своих актеров во всех мировых фильмах
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Украинская киноассоциация разместила на сайте change.org петицию с призывом выделить обязательную квоту для украинских актеров во всех мировых фильмах.
Документ адресован главе Каннского кинофестиваля Ирис Кноблох.
Авторы петиции считают, что остальной мир плохо информирован о «борьбе Украины».
«Мы призываем, чтобы в каждом фильме украинский актер присутствовал наряду с расовыми или этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и ЛГБТК+–сообществом», – говорится в петиции.
Активисты предположили, что их инициатива привлечет к фестивальным фильмам больше зрителей.