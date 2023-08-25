Украинская компания начала выпускать макеты военной техники ВСУ для отвлечения российской армии

Компания украинского бизнесмена начала выпускать макеты военной техники ВСУ, чтобы отвлечь российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости .

Пресс-служба компании заявила, что Ринат Ахметов, которому принадлежит группа компаний «Метинвест», наладила производство макетов, полностью повторяющих вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Планируется, что эти макеты будут вводить российскую армию в заблуждение на поле боя. Уже 250 таких макетов компания передала ВСУ.

Директор компании рассказал, что «Метинвест» получил запрос на изготовление макетов непосредственно от украинской армии еще в 2022 году. Проект предполагал полное соответствие реальной технике.