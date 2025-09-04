Украинская модель перенесла 10 операций после инцидента в Дубае
Модель Ковальчук: я не представляла свою жизнь с этими травмами
Фото: [Медиасток.рф]
Украинская модель Мария Ковальчук, пережившая трагические события в Дубае, рассказала в своем Instagram* о сложном процессе восстановления после многочисленных операций.
Украинская модель Мария Ковальчук поделилась новостями о своем восстановлении после серии операций. В своем Instagram* она рассказала, что перенесла десять хирургических вмешательств, включая операции на ногах, ключице с протезированием, а также установку фиксирующего металла на позвоночник.
Ковальчук призналась, что после этого чувствовала себя подавленной и не представляла, как жить дальше с такими травмами и шрамами. Однако со временем ее восприятие мира изменилось. Она стала больше внимания уделять своему внутреннему состоянию и поняла, что важнее то, что ты излучаешь и чувствуешь. Модель отметила, что поддержка близких и друзей помогает ей улучшить свое ментальное состояние.
Ранее мать покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук сообщила о полученных угрозах.
* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.