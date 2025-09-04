Украинская модель перенесла 10 операций после инцидента в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук поделилась новостями о своем восстановлении после серии операций. В своем Instagram* она рассказала, что перенесла десять хирургических вмешательств, включая операции на ногах, ключице с протезированием, а также установку фиксирующего металла на позвоночник.

Ковальчук призналась, что после этого чувствовала себя подавленной и не представляла, как жить дальше с такими травмами и шрамами. Однако со временем ее восприятие мира изменилось. Она стала больше внимания уделять своему внутреннему состоянию и поняла, что важнее то, что ты излучаешь и чувствуешь. Модель отметила, что поддержка близких и друзей помогает ей улучшить свое ментальное состояние.

Ранее мать покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук сообщила о полученных угрозах.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.