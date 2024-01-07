Украинская певица публично отреклась от родного языка

Исполнительница Луна (Кристина Герасимова) призналась, что не может петь не украинском языке, так как «не чувствует» его.

Бывшая супруга основателя группы Quest Pistols часто рассказывает о своей жизни в личном блоге. В основном это происходит на родном украинском языке, который одобряют фолловеры звезды. Однако недавно исполнительница призналась, что говорить на русском ей намного удобнее и проще. К тому же, она больше не хочет проводить много времени в соцсетях, пока беременна.

«Женщины, будьте похожими только на себя. Все, ухожу на паузу в реальную жизнь. Разоткровенничалась», — написала Луна.

Также певица заявила, что отказывается петь на украинском языке, так как видит свое творчество именно так, пишет портал «Утро.ру».