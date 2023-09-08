Украинская пресса предупредила жителей страны о предстоящем коммунальном коллапсе

В стране не хватает газа, поэтому уже сейчас началось прекращение подачи горячей воды предприятиями в целом ряде областей.

Как только началась осень, так со всех уголков Украины стали поступать известия об отключении горячей воды у потребителей. Эти новости пришли из Волынской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и ряда других областей. Коммунальщики, ответственные за такие поступки, оправдывают свои действия неимением газа.

«С 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» попросту выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ», - привело оправдание в их пользу издание «Страна.u»".

Получается, что им попросту нечем греть воду, чтобы подавать ее потребителям. Эксперты утверждают, что такой тревожный звонок стал первым из длинной череды проблем. Они предрекли крайне сложный отопительный сезон впереди. Энергоресурсов не хватает: уголь в дефиците, газа на всех не хватит, а электроэнергию и летом-то вовсю получали из-за рубежа. А с наступлением холодов все это только усугубится, пообещали специалисты.