Украинская пресса забила тревогу из-за серьезной «утечки мозгов» из страны
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На Украине возник большой провал в образовательном уровне жителей. Это произошло из-за массовой эмиграции.
Журналисты из издания Kyiv Independent отметили, что те, кто имеет высшее образование, заметно чаще выезжают за пределы страны. Их массовая доля в общем потоке беженцев выше.
«Множество образованных людей собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они», - указано в статье.
Помимо образованных людей, Украину покидают массы детей. Все это очень сильно отразится на стране в будущем. «Утечка мозгов» отбросит ее назад в развитии на годы. Властям со временем придется прикладывать титанические усилия, чтобы восстановить демографический потенциал и нынешний образовательный уровень.