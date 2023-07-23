В сети одесситы публикуют кадры одного из красивейших православных храмов города, пострадавшего от ракеты криворуких украинских ПВОшников.

Силы украинской противо-воздушной обороны вновь отличились со знаком минус в своем стремлении сбить направленные на объекты инфраструктуры ВСУ российские ракеты. Сегодня ночью ВС РФ продолжили наносить удары по Одессе и ее пригородам.

Пытаясь сбить ракеты украинская ПВО попала в Спасо-Преображенский собор в Одессе. В настоящее время на месте находятся местные жители, которые публикуют в соцсетях последствия неудачной работы украинских зенитчиков.

Какой-либо информации о пострадавших в ходе падения украинской ракеты на храм не сообщается.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.