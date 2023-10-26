Сергей Рахманин занимает пост в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при Верховной Раде. Он заявил, что армию необходимо пополнить новым личным составом из-за его высокой убыли. Депутат признал, что поток добровольцев в украинские вооруженные силы полностью иссяк.

«Дополнительная потребность в ресурсах понадобится из-за потерь в личном составе и из-за необходимости формировать новые соединения, бригады», - указал он.

Его слова привело украинское издание «Страна.ua». При этом Рахманин подчеркнул, что формирование новых частей может столкнуться с огромными сложностями из-за дефицита оружия. Вооружений на Украине хватает только для имеющихся бригад, и его может не хватить даже для восполнения потерь.