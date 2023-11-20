Украинская Рада собралась разрешить призыв на военную службу заключенных

Сейчас в парламенте готовится к рассмотрению новый закон о военной службе, который также включает в себя обновленные положения по воинскому учету и призыву.

Перечень людей, которые будут находиться на воинском учете, существенно расширится. Ему будут подлежать мужчины, которые уже отслужили в армии других государств, а также те, кто ранее освобождался от службы в связи с судимостью. Об этом сообщила Марьяна Безуглая, депутат от партии «Слуга народа». Помимо этого, под призыв начнет подпадать часть студентов, которые получают высшее образование.

«Изменения в законопроекте позволят устранить возможность избежать призыва путем получения второго, третьего среднего специального или высшего образования», - прокомментировала Безуглая законопроект.

Ее слова привело ТАСС. Новый закон предусматривает и демобилизацию. Для того, чтобы попасть под нее, надо отслужить не менее 18 месяцев, вернуться из плена либо получить инвалидность. Под нее также подведут ряд льготных категорий.