Украинская ракета рухнула на крышу жилого дома в Донецке и влетела в квартиру

Как сообщает РИА Новости, результат мог бы быть плачевный, окажись хозяева квартиры жилой девятиэтажки на месте. Всего же к вечеру вторника, 18 июля, украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по различным районам Донецка.

«Ракета сверху влетела в крышу, разбила всё, и вот тут (в квартире) уже остатки от нее. Печальная история, конечно... Район обстреливают, но "прилет" был такой, не так, как раньше, слышно было», - рассказал собеседник агентства.

После попадания ракеты в жилой дом начался сильный пожар. В настоящее время огонь локализован. На месте работают экстренные службы, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.