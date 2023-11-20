Украинская русофобка Фарион обвинила Владимира Путина в своем увольнении
Фото: [соцсети]
Ранее Минкульт Украины отстранил от преподавания в университете «Львовская политехника» депутата Ирину Фарион. Причиной стали недовольства местных студентов рядом провокационных заявлений политика.
В одном из интервью украинским СМИ нардеп потребовала от солдат ВСУ перестать общаться между собой на русском языке, назвав таких военных москворотыми.
В ответ на увольнение Фарион заявила в своем видеоблоге, что все произошедшее с ней провокация ФСБ РФ и лично президента России Владимира Путина.
«Вам аплодирует враг. Вы сделали то, чего так хотел Путин – уволить Ирину Фарион. И я уверена, что это фээсбэшная провокация против меня совместно с определенными силами внутри страны», – посетовала русофобка.