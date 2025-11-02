Суд арестовал москвича за призывы сжигать русских в украинском чате

Живущий в столице уроженец Саратовской области осужден к 14 суткам административного ареста за экстремистские высказывания в интернете. Информацию об этом распространила «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как сообщает источник, 29 октября сотрудники правоохранительных органов посетили квартиру 25-летнего менеджера. Поводом для визита стала его активность в одном из украинских чатов в мессенджере Telegram, где молодой человек оставлял комментарии под новостями.

«Так, полиция обратила внимание на комментарий от 2024 года, где молодой человек призвал «отправить в лагерь и сжечь в печах» русских, называя это «окончательным решением вопроса русни». На Артема завели административное дело о разжигании межнациональной вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ)», — сказано в посте.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Свое поведение он попытался объяснить тем, что оставлял провокационный комментарий «как бы с иронией», однако суд не счел это основанием для освобождения от ответственности.

Ранее сообщалось, что российский суд назначил крымчанину штраф за песни на украинском языке.