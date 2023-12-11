Украинская телеведущая Жанна Бадоева заменит Максима Галкина* в шоу «Лучше всех»

Бывшая украинская телеведущая Жанна Бадоева заменит иноагента Максима Галкина* в шоу на Первом канале «Лучше всех». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

Бадоевой 47 лет. Она стала первой ведущий украинского телепроекта «Орел и решка». Она вела шоу вместе со своим бывшим супругом – украинским кинорежиссером Аланом Бадоевым.

На Первом канале Жанна получила популярность в программе «Жизнь других». Телеведущая посещала разные страны и рассказывала о жизни в них.

Премьера шоу «Лучше всех» в России состоялось 6 ноября 2016 года на Первом канале. Ведущим был назначен Галкин*. После начала спецоперации в феврале 2022 года телепрограмма перестала выходить в эфир.

«Лучше всех» – аналог американского шоу Little Big Shots, где ведущим выступил комик и писатель Стив Харви. В программе участвуют дети, которые обладают различными талантами. Их они демонстрируют в эфире и получают подарки.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом