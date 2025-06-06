Украинске боевики оставили сиротами троих детей в Рыльске, убив их молодую маму

В результате обстрела, который был осуществлен Вооруженными силами Украины в четверг, 5 июня, пострадали многоквартирные и частные жилые дома в Рыльске, расположенном в Курской области. В результате этого происшествия погибла женщина в возрасте 32 лет, у которой остались трое детей. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.

По его сведениям, еще шесть человек получили травмы — это пять женщин и один мужчина. В данный момент врачи борются за их жизнь.

«83-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Хинштейн.

Губернатор Курской области заявил, что семья погибшей получит всю необходимую материальную и психологическую поддержку.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что местонахождение 576 жителей региона до сих пор неизвестно после оккупации ВСУ.