Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал РИА Новости , что Киев осознанно не помогает своим гражданам, у которых изъяли детей в странах Европы.

Россия неоднократно поднимала данную тему на заседаниях СБ ООН. Украинские женщины выезжают в европейские страны в статусе беженцев. Некоторые из них сталкиваются с тем, что у них забирают несовершеннолетних детей специализированные иностранные органы. Гражданки Украины обращаются за помощью к своему правительству через консульства, но получают отказ.

Проблема в том, что чаще всего страны, где забирают детей, выделяют деньги Украине. Показывать сюжеты об изъятии и придавать историям огласке никто не хочет. Тогда украинкам приходится искать альтернативные способы решения проблемы. Часто они приходят в российское консульство, но просят об анонимности.

«Соответственно, многие вещи остаются тайной – я не раскрываю, кто обращался и чего просил. Потому что у них есть определенные надежды, так как они уже использовали все возможные другие рычаги и используют в том числе российский, надеясь на то, что наше воздействие поможет им вернуть своих детей», — рассказал интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский понимает, почему люди бояться рассказывать, что обращаются за помощью к России. Во-первых, на Украине их будут считать изгоями. Это станет поводом для дальнейших преследований. Во-вторых, России также сложно помогать в таких ситуациях.

«Всем известно, как сейчас относятся к России на Западе, в Европе. Это не наши граждане, опять же - у нас нет даже формального повода за них вступаться», — отметил собеседник РИА Новости.

Несмотря на сложности, есть примеры историй со счастливым завершением. Так, год назад Россия помогла украинке забрать детей из Эстонии. РФ подняла тему на заседании ООН. Вернувшись на Украину, женщина давала интервью, отрицая оказание помощи со стороны РФ. Беженка даже обвиняла РФ, что она спекулирует темой.

«Мы все это прекрасно понимаем, я никаких обид на нее не держу, даже если она какие-то нехорошие слова могла сказать про нас и методичку украинскую отработала насчет «агрессии и оккупации»», — отметил собеседник агентства.

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