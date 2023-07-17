Украинские беженцы пожаловались на неадекватные жилищные условия в Британии

Об этом заявила организация, которая занимается помощью женщинам-беженкам с Украины, вынужденным вернуться в свою страну из-за тех условий, которые им предложили власти Великобритании.

Так, одна из беженок Ирина пожаловалась, что она осталась бы в Британии, но не потянула бы оплату за аренду и «коммуналку», даже учитывая выплату пособий. Еще одна девушка Юлия показала переписку с властями, где видно, как игнорируются ее просьбы и помощь в выделении жилья.