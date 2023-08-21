Украинские беженцы возмущены отказом Ирландии кормить их бесплатно

Украинские беженцы взбунтовались в одном из ирландских отелей на фоне отказа кормить их бесплатно. Об этом сообщила обозреватель ирландского издания Sunday World Габия Гатавецкайте.

Недавно правительство Ирландии объявило о том, что украинские беженцы должны будут платить за еду по 5 и 10 евро, за детей и взрослых соответственно.

Журналистка рассказала, что в ответ на это, беженцы, живущие в отеле Breaffy Woods, подняли бунт. Они написали письмо гендиректору отеля и заявили, что их пища не соответствует неким стандартам и заявленной стоимости. Гатавецкайте также сообщила, что в письме украинцы выразили свою обеспокоенность и несогласие с новыми правилами.

Как указывается в письме, отель не просит денег за питание от гостей других национальностей. Украинские беженцы пригрозили принять это за дискриминацию.

В ситуацию вмешались ирландские власти, заявившие, что руководство действует по новым инструкциям и собирать деньги за питание – обязательно. Они также сообщили беженцам, что собственноручное приготовление пищи в номерах запрещено.

Власти также предупредили беженцев, что в случае отказа от оплаты, об этом сообщат в департамент, после чего украинцы рискуют остаться без жилья.