Украинские боевики обстреляли автотрассу в Токмаке Запорожской области

Водители фур делятся в соцсетях кадрами. На фото видны пробитые осколками разорвавшихся снарядов шины и изрешеченные корпуса автомобилей.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Сообщается, что, судя по всему, обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ смогли взять северную часть Урожайного в Запорожской области. Это удалось им сделать путем двухнедельных кропопролитных боев.