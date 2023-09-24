Украинские боевики обстреляли среди ночи Донецк и Ясиноватую кассетными снарядами «натовского» калибра

В ночь на воскресенье, 24 сентября, территория ДНР вновь подверглась обстрелу со стороны Украины. Как сообщается в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Киев подверг бомбардировке город Ясиноватая.

Отмечается, что украинские войска выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте представительства.

Также около 01.00 ночи ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. По городу были выпущены порядка четырех снарядов такого же калибра.