Украинские депутаты предложили снизить возраст для постановки на воинский учет

Депутаты Верховной Рады готовят новый закон, по которому на воинский учет будут ставить уже в 14 лет. Такое заявление сделал украинский депутат Максим Саврасов, его слова привел портал «Антикор».

По утверждению парламентария, он и его коллеги готовят законопроект, по которому подростков будут ставить на учет уже в 14 лет. Он считает, что такая мера решит проблему недостаточной подготовки кадров для ВСУ, а также поможет создать достаточный воинский резерв.

«Для этого мы хотим предложить привлечь к процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи», — указал Саврасов.

Депутат добавил, что вся информация о состоянии здоровья учащихся также должна храниться в учебных заведениях. Документ на этот счет готов уже на 70%. Тех парней, чье физическое состояние считается недостаточным, будут учить специальностям механиков-водителей. Девушки станут обучаться по специальностям медиков, поваров, их также начнут привлекать к работе в аналитических центрах.

Ранее сообщалось, что сын президента США Дональда Трампа пришел в ужас после просмотра видео, в котором сотрудники территориального центра комплектования на Украине принудительно мобилизуют мужчину на улице. Он заявил, что такой процесс выглядит как чистое зло.