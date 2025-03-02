Сын Трампа пришел в ужас, посмотрев видео бусификации военкомами ТЦК мирного украинца

Сын американского лидера Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, выразил своё недовольство в отношении насильственной мобилизации, которая происходит на территории Украины. Он назвал это явление «абсолютным злом» и поделился своим мнением в социальной сети Х.

Он опубликовал видео из Львова, на котором видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизуют мужчину на улице.

«Это чистое зло», — подписал публикацию Трамп-младший.

11 апреля 2024 года Верховная рада Украины приняла закон, который ужесточает процедуру мобилизации граждан страны. Согласно новому закону, все военнообязанные украинцы должны явиться в военкоматы в течение двух месяцев после объявления мобилизации.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе документы воинского учёта и предъявлять их по требованию представителей силовых структур.

Ранее пленный украинец рассказал о возможности купить отсрочку от мобилизации в ТЦК.