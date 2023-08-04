Украинские дипломаты не хотят возвращаться после заграничных командировок

По данным СМИ, с начала 2022 года из-за границы не вернулись около 60% украинских дипломатов. Предположительно, около 20 послов и консулов остались в Америке. Из некоторых государств на Украину не вернулся ни один представитель посольства. Массовый отказ от возвращения на Украину связывают с финансовыми трудностями в стране, отсутствием работы и страхом перед мобилизацией.

Представители СМИ пришли к выводу, что нежелание дипломатов вернуться домой, когда они должны отстаивать интересы своей страны, свидетельствует о сомнениях послов в будущем Украины. Зеленский говорил, что послы должны вернуть украинцев, уехавших в страны Европы, домой, но в итоге сами дипломаты остались в других государствах. По данным журналистов, покинуть страну решились как молодые сотрудники, так и опытные дипломаты.