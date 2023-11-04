National Interest: украинские дроны с началом зимних холодов станут бесполезными для поражения ВС РФ

Используемые украинскими военными в зоне СВО дроны станут менее опасными в зимнее время для российских солдат, пишет американское издание National Interest.

Опрошенные журналистами военные эксперты отметили бесполезность применения беспилотной серии DJI Mavic, наиболее распространенной в ВСУ. Данные БПЛА боятся низких температур и становятся малоуправляемыми.

«Беспилотными летательными аппаратами, особенно меньшего размера, такими как серия DJI Mavic, которые используют украинские войска, становится сложнее управлять при низких температурах, ветре или снеге. Это снижает возможности наблюдения», — приводит издание комментарий экспертов.

На на этом еще не все. Как пишут журналисты, ВСУ придется столкнуться зимою с повсеместно поврежденной украинской энергетической инфраструктурой.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 ноября, дрон-камикадзе ВКС РФ попал по инфраструктурному объекту в Харькове. Информацию подтвердил глава Харьковской области Олег Синегубов.